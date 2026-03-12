Si spaccia per Said Beid e cerca clienti in tutta Italia

Una persona si spaccia per Said Beid e si propone come professionista di animali scomparsi in tutta Italia. La sua identità è conosciuta nel paese e sui social è uno dei nomi più cercati nei gruppi dedicati alla ricerca di animali perduti. L'individuo cerca clienti ovunque, presentandosi con un nome che non gli appartiene.

