Si riaccende il Premio Memo Geremia | al via la dodicesima edizione

Riparte la dodicesima edizione del Premio Memo Geremia, il riconoscimento promosso da Confcommercio Padova. La manifestazione si rivolge a opere che uniscono sport, narrazione e testimonianza, e quest’anno torna a coinvolgere autori e appassionati. La competizione rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama culturale locale, con l’obiettivo di premiare le migliori produzioni letterarie sportive.

E' ai nastri di partenza una nuova edizione del Premio Letterario Sportivo Memo Geremia, il riconoscimento promosso da Confcommercio Padova che da anni intreccia sport, testimonianza e scrittura. La macchina organizzativa della dodicesima edizione si metterà in moto all’inizio della prossima settimana, quando è in programma la prima riunione del Comitato d’Onore e della Giuria chiamati a costruire il nuovo percorso del premio. L’avvio dell’edizione 2026 arriva in un momento particolarmente significativo per lo sport italiano e paralimpico, anche per la presenza, nella recente cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, di due grandi protagoniste come Bebe Vio e Francesca Porcellato, entrambe legate anche alla storia del premio padovano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni” Paola Silvia Dolci vince la dodicesima edizione del premio letterario Paolo PrestigiacomoSi conclude la prima fase della XIII edizione del premio letterario Paolo Prestigiacomo che vede vincitrice Paola Silvia Dolci.