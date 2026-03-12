Si lancia nel fiume dalla Diga Enel | stop alle ricerche di Carmine

Le ricerche di Carmine Teolis, un uomo di 78 anni di Galluccio, sono state interrotte. Il 20 febbraio scorso, Teolis si è gettato dalla diga dell’Enel nel fiume Garigliano, nel comune di Rocca d’Evandro. Le operazioni di ricerca sono state fermate senza ulteriori sviluppi.

Si era gettato nel fiume Garigliano nel comune di Rocca d'Evandro. Per la Prefettura: "Troppo impiego di forze e niente indizi" Sono state sospese le ricerche di Carmine Teolis, 78enne di Galluccio che il 20 febbraio scorso si è gettato dalla diga dell’Enel nel fiume Garigliano nel comune di Rocca d’Evandro. Nella sua auto, lasciata dei pressi della diga, una lettera nella quale avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto, poco lontano le scarpe e qualche vestito. L’uomo viveva solo quindi i parenti si sarebbero accorti tardi della sua assenza. Quando è scattato l’allarme, ormai, era troppo tardi. Dopo 20 giorni di ricerche senza risultato la prefettura casertana ha deciso di sospendere l’attività per via del nutrito “impiego di forze e senza indizi certi”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

