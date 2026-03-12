Sì è un regime Ciò non legittima un’aggressione

Un regime ha dichiarato che la sua azione non giustifica un’aggressione. Molti si chiedono se le violazioni dei diritti umani commesse possano influire sulla valutazione legale di un conflitto armato. La discussione riguarda principalmente la compatibilità tra il carattere autoritario di un regime e la definizione di guerra di aggressione secondo il diritto internazionale.

La guerra grande Non si può accettare l'idea che il diritto internazionale valga solo quando conviene. La sua forza sta proprio nel valere anche quando è scomodo, perché la sua funzione è ricordare che anche nelle relazioni tra Stati il potere incontra dei limiti. Senza il riconoscimento di questi limiti, l'ordine internazionale si trasforma in qualcosa di debole - nella legge del più forte

