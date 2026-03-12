Si è dimesso il cuoco Redzepi | ora si dimettano anche i clienti dei ristoranti stellati

Il cuoco Redzepi ha annunciato le sue dimissioni dal ristorante Noma. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati di alta cucina, mentre le reazioni dei clienti continuano a crescere. Redzepi, noto chef, lascia il suo ruolo nel ristorante di Copenhagen, famoso per il suo stile innovativo e riconoscimenti internazionali. La decisione ha generato discussioni tra i frequentatori abituali del locale.

Si è dimesso Redzepi: ora si dimettano anche i clienti dei ristoranti stellati. Il cuoco del Noma, uno dei più famosi ristoranti del mondo, ha lasciato la guida della cucina perché sopraffatto dalle accuse: 35 ex dipendenti denunciano di essere stati picchiati, presi a pugni e forchettate, minacciati in stile mafioso. E' il ritratto di un criminale? Io credo sia il ritratto di un pazzo, il prodotto di un sistema folle: la ristorazione stellata. Se devi preparare troppi piatti con troppi ingredienti, con l'incubo costante delle ispezioni Michelin, insomma se devi lavorare come un pazzo, finisce che diventi pazzo. I clienti sono complici e fomentatori.