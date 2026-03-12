Si allontana da casa per evitare l' arresto la compagna ne denuncia la scomparsa

Un uomo si è allontanato dalla sua abitazione venerdì 6 marzo, senza preavviso né comunicazioni ai familiari. La compagna ha denunciato la sua scomparsa, preoccupata per la mancanza di contatti e notizie. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare l’uomo e accertare le sue condizioni. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda.

Sul territorio è stato attivato il piano di ricerca per le persone scomparse. Il 47enne è stato poi rintracciato e arrestato Si è allontanato dalla sua abitazione nella giornata di venerdì 6 marzo, senza avvisare la sua compagna e senza dare più notizie di sé. La donna, non vedendolo rientrare, allarmata, si è recata alla stazione dei carabinieri di Nettuno e ne ha denunciato la scomparsa. Da quel momento è stato immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e sono scattate le ricerche sul territorio. Le operazioni si sono concluse dopo qualche ora, quando l'uomo, 47enne di Nettuno, è stato rintracciato dai carabinieri in una zona poco distante da casa sua. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Si allontana da casa, la famiglia dà l'allarme: trovato morto nel lagoSono finite nel peggiore dei modi le ricerche di un ragazzo di 27 anni effettuate nella zona della Rocca di Manerba, sul Garda.

Tramonti, cagnolone si allontana da casa nonostante la recinzione e finisce in un dirupo: salvatoUna brutta disavventura si è trasformata in una bella storia di aiuto e collaborazione, a Tramonti.

Il mistero delle tre orchidee – Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Giallo Classico Italiano

Una raccolta di contenuti su Si allontana da casa per evitare...

Temi più discussi: Si allontana da casa in zona Madonnina, 32enne affetto da autismo rintracciato dai Carabinieri; Si allontana da casa e sparisce, 78enne ritrovato dalla polizia; Si allontana da casa e va vicino alle rotaie, salvata dal comandante dei carabinieri di Monticelli; Si allontana da casa e viene trovato vicino a un dirupo: decisivo l'intervento della Polizia di Stato di Matera.

Si allontana da casa a Modena, ritrovato dai Carabinieri in meno di mezz’oraNel corso della mattinata di ieri si è conclusa con un lieto fine una vicenda che aveva destato forte preoccupazione in un quartiere della zona ovest di Modena. Poco prima delle ore 10:00, è giunta un ... sassuolo2000.it

Si allontana da casa per una passeggiata col cane: 78enne ritrovato dopo 36 ore, era andato a visitare il paese dov’era natoAntonio Fava è stato alla fine individuato a Grontardo, grazie alla segnalazione di due donne. Per cercarlo si erano mobilitati vigili del fuoco, Nucleo cinofili e Protezione civile ... msn.com

#CarteggiDAutore #SalaLettura Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla, di là c’è sempre la televisione accesa. Calvino “Se una notte d’inverno un viaggiatore” Magritte x.com

Il caso della famiglia del bosco continua a dividere l’Italia. Per noi, una madre non si allontana mai dai propri figli. Ce ne parla @andreabiavardi, direttore di OGGI. E voi, cosa ne pensate - facebook.com facebook