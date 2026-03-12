Si allarga lo staff di Valettini Andreani per l’area della costa

Lo staff del presidente Roberto Valettini si amplia con l’ingresso di Marco Andreani, ex presidente del consiglio comunale. La nuova assunzione riguarda l’area della costa. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le responsabilità specifiche di Andreani all’interno del team. La modifica si inserisce in un processo di riorganizzazione dello staff.

Lo staff del presidente Roberto Valettini si allarga. Entra in squadra l'ex presidente del consiglio comunale, Marco Andreani. Le motivazioni: "Alla luce dell'esperienza acquisita – si legge nel decreto del presidente – Andreani possiede le competenze e le conoscenze necessarie per ricoprire, all'interno dell'ufficio un ruolo efficace a sostegno della collaborazione fiduciaria per il presidente per l'area di costa". L'incarico è a titolo gratuito e durerà per il mandato di Valettini. E Andreani ha partecipato anche all'incontro tra una delegazione di Italia Nostra, composta dal presidente Giampaoli Bruno, Carlo Milani, Claudi Cresti, Marco Betti e il nuovo presidente, con anche Enrico Petriccioli.

