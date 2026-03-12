Sì alla separazione delle carriere Incontro pubblico a Palazzo Racchetta

Domani a Ferrara si svolgerà un incontro pubblico presso la Sala della Racchetta, in via Vaspergolo 6A, dalle 17.30 alle 19.30. L’evento ha come tema principale la proposta di separazione delle carriere e sarà un’occasione per discutere i contenuti e le prospettive della riforma. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Ferrara ospiterà domani, dalle 17.30 alle 19.30, alla Sala della Racchetta (via Vaspergolo 6A), l'incontro pubblico "Sì alla separazione delle carriere – Contenuti e prospettive della riforma". L'iniziativa è promossa dal Partito Liberal Democratico Ferrara insieme al Comitato "Giustizia Sì" a al Comitato "Sì, separare!" del Movimento forense e si inserisce nel dibattito pubblico che precede il referendum sulla giustizia. L'incontro sarà moderato dall'avvocato Dario Sutera, del foro di Bologna e referente del Comitato "Giustizia Sì". Interverranno Simone Bianchi, vicepresidente della Camera Penale, Ettore Grenci, consigliere dell'Ordine...