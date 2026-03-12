Si aggrappano alla Consulta per dare legittimità ai tour della morte

La gip di Milano ha deciso di archiviare le inchieste su Marco Cappato, coinvolto in due casi di aiuto al suicidio avvenuti in Svizzera nel 2022. I procedimenti riguardavano l'attivista e le sue azioni legate a questi episodi e si sono concentrati sulla loro legittimità. La decisione è stata presa dopo aver valutato le evidenze raccolte nel corso delle indagini.

Il gip di Milano, Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato a morire in una clinica di Zurigo una signora veneta di 69 anni, malata terminale di cancro al polmone con metastasi, e un ex giornalista e pubblicitario 82 anni, affetto da una forma grave di Parkinson. I pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, nel settembre 2023 chiedevano la non punibilità di Cappato perché aveva aiutato a suicidarsi due malati terminali «nel rispetto delle procedure», in quanto rifiutavano trattamenti di sostegno vitale.