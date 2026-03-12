Short track Pietro Sighel il riferimento ai Mondiali a Montreal | l’Italia apre al futuro

Tre settimane dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina, lo short track riprende con i Mondiali a Montreal, dove l’Italia si presenta con Pietro Sighel come atleta di punta. L’evento rappresenta l’ultimo grande appuntamento della stagione e coinvolge diverse nazioni che si sfidano su ghiaccio, con atleti pronti a competere per le medaglie e il titolo iridato.

Tre settimane dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, lo short track mondiale è pronto a tornare protagonista per l’ultimo grande appuntamento della stagione. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montreal ospiterà i Campionati Mondiali 2026, evento che riunirà nuovamente i migliori specialisti della pista corta internazionale per chiudere l’annata olimpica con un confronto diretto tra i grandi protagonisti del circuito. Per l’Italia si tratterà di una rassegna particolare, segnata dall’assenza di Arianna Fontana. La campionessa più vincente della storia azzurra ai Giochi (invernali... 🔗 Leggi su Oasport.it

