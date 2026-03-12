Short track | Mondiali a Montreal la sfida dei valtellinesi

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Montreal si tengono i Mondiali di short track, con la partecipazione di una squadra italiana che mira a conquistare medaglie. Tra gli atleti convocati ci sono tre rappresentanti valtellinesi, pronti a competere nelle rispettive gare. La competizione si svolge nella capitale canadese, coinvolgendo numerosi atleti da tutto il mondo. La manifestazione si prevede ricca di emozioni e sfide sportive intense.

I Mondiali di short track si aprono domani a Montreal con una squadra italiana che punta alle medaglie, contando sulla forza dei tre atleti valtellinesi convocati. Dopo le Olimpiadi invernali appena concluse a Milano-Cortina 2026, la selezione azzurra affronta il nuovo ciclo competitivo con Elisa Confortola, Luca Spechenhauser e Mattia Antonioli pronti a difendere i colori nazionali. La rassegna iridata inizia venerdì alle 16:00 ora italiana con le batterie e le qualificazioni, per poi procedere verso le finali previste sabato e domenica. Il calendario delle gare è fitto e richiede una gestione attenta dell’energia degli sportivi, dato che le prove decisive si concentrano nelle ore serali per il pubblico europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

short track mondiali a montreal la sfida dei valtellinesi
© Ameve.eu - Short track: Mondiali a Montreal, la sfida dei valtellinesi

Articoli correlati

Short track, Mondiali di Montreal: i convocati dell’Italia per la rassegna iridataDal 13 al 15 marzo alla Maurice Richard Arena di Montreal si disputano i Campionati Mondiali di short track che chiuderanno la stagione 2025-26.

Montreal 2026: Italia pronta ai Mondiali di Short TrackLa cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short Track si svolgerà a Montreal tra il 13 e il 15 marzo 2026, con la partecipazione della...

Tutti gli aggiornamenti su Short track

Temi più discussi: Short Track, nel weekend i Mondiali di Montreal con 10 italiani - FISG; La Nazionale vola in Canada per i Mondiali: in pista 10 azzurri nella tre giorni iridata di Montréal; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Mondiali di short track, Lorenzo Previtali va a caccia di nuove medaglie.

Short track, Pietro Sighel il riferimento ai Mondiali a Montreal: l’Italia apre al futuroTre settimane dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, lo short track mondiale è pronto a tornare protagonista per l’ultimo grande appuntamento della stagione. Da venerdì 13 a ... oasport.it

Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streamingDal 13 al 15 marzo ultimo evento internazionale della stagione dello short track. Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, pattinatori ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.