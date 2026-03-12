Domani a Montreal si tengono i Mondiali di short track, con la partecipazione di una squadra italiana che mira a conquistare medaglie. Tra gli atleti convocati ci sono tre rappresentanti valtellinesi, pronti a competere nelle rispettive gare. La competizione si svolge nella capitale canadese, coinvolgendo numerosi atleti da tutto il mondo. La manifestazione si prevede ricca di emozioni e sfide sportive intense.

I Mondiali di short track si aprono domani a Montreal con una squadra italiana che punta alle medaglie, contando sulla forza dei tre atleti valtellinesi convocati. Dopo le Olimpiadi invernali appena concluse a Milano-Cortina 2026, la selezione azzurra affronta il nuovo ciclo competitivo con Elisa Confortola, Luca Spechenhauser e Mattia Antonioli pronti a difendere i colori nazionali. La rassegna iridata inizia venerdì alle 16:00 ora italiana con le batterie e le qualificazioni, per poi procedere verso le finali previste sabato e domenica. Il calendario delle gare è fitto e richiede una gestione attenta dell’energia degli sportivi, dato che le prove decisive si concentrano nelle ore serali per il pubblico europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Short track: Mondiali a Montreal, la sfida dei valtellinesi

