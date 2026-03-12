Sfide 2026 | 100 workshop per una scuola inclusiva a Milano

Dal 13 al 15 marzo 2026, presso i padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho, si tiene la nona edizione di Sfide – La scuola di tutti, un evento che presenta 100 workshop dedicati a promuovere un’educazione più inclusiva. L’iniziativa coinvolge insegnanti, studenti e professionisti del settore, offrendo spazi di confronto e approfondimento sulle pratiche didattiche. La manifestazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti dedicati al mondo scolastico.

La nona edizione di Sfide – La scuola di tutti si svolge dal 13 al 15 marzo 2026 presso la Fiera Milano Rho, nei padiglioni 16 e 20. Oltre cento workshop affrontano le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, trasformando la complessità in risorsa educativa. L'iniziativa, promossa da Terre di mezzo Editore all'interno della fiera Fa' la cosa giusta!, coinvolge dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, studenti e genitori. L'evento si propone come spazio di confronto sui temi più urgenti per una scuola democratica e inclusiva, con un specifico sul benessere in classe, il pensiero critico e la creatività.