La Pianese è tornata in campo ieri pomeriggio dopo due giorni di riposo, mostrando grande entusiasmo. La squadra ha ottenuto una vittoria contro il Pineto, che ha portato le zebrette al quarto posto in classifica con 43 punti. La partita ha contribuito a consolidare la posizione in classifica e a festeggiare la salvezza. La squadra ora si prepara per il turno di riposo prima di riprendere le gare.

Dopo due giorni di riposo, la Pianese è tornata in campo ieri pomeriggio. E lo ha fatto con l’entusiasmo a mille: la vittoria sul Pineto ha permesso alle zebrette di conquistare il momentaneo quarto posto in classifica, con 43 punti all’attivo, e di fatto, di festeggiare la salvezza. Nel prossimo fine settimana la squadra di Birindelli osserverà il turno di riposo (avrebbe dovuto giocato con il Rimini, escluso dal campionato): lo stop forzato, se da una parte interromperà l’ottimo cammino compiuto dalla squadra nelle ultime settimane – sei i risultati utili consecutivi – dall’altra le permetterà, dopo i tanti impegni ravvicinati sostenuti, di ricaricare le batterie e recuperare i giocatori, acciaccati o infortunati, che hanno riempito l’infermeria nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C. Entusiasmo a mille per la Pianese. Ora il turno di riposo, poi si riparte

