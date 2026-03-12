A marzo diverse squadre di Serie A hanno annunciato l’esonero dei rispettivi allenatori, portando il numero di cambi sulla panchina a un livello crescente. Le società hanno deciso di intervenire per modificare la guida tecnica e tentare di invertire la rotta delle proprie stagioni. La decisione di esonerare un allenatore si è concretizzata in più casi, confermando un trend in aumento.

Il mese di marzo è iniziato col piede sbagliato Il cambio di allenatore è spesso inevitabile, di sicuro è l’unica soluzione possibile in corso d’opera per sperare di dare una svolta alla stagione. I giocatori si possono vendere e comprare soltanto a mercato aperto. Una cosa va detta, ce ne sono meno rispetto al passato. E il motivo è presto detto: i soldi scarseggiano. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Da qui alla 38esima nonché ultima giornata, parlando solo del massimo campionato, altri allenatori potrebbero lasciarci le penne. Due nomi su tutti, Vanoli e Sarri. ‘Better’ e ‘Planetwin365’ quotano a 1,75, una quota bassissima, il licenziamento del mister della Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Serie A, panchine traballanti: il doppio esonero prende quota

Articoli correlati

Leggi anche: Allegri nella storia del Milan: 150 panchine in Serie A, quota 1050 punti

Sgambetto al Trodica. Il Tolentino prende quota2 TRODICA 0 : Roberto, Diouane, Alberione (27’ st Nunes de Melo), Strano, Giandomenico, Fontana, Garcia (45’ pt Rozzi), Tortelli, Rotondo, Capezzani,...