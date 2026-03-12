Serata eccezionale sulla Sacra Sindone

Venerdì 20 marzo alle ore 21 si terrà una serata presso la chiesa parrocchiale di san Lorenzo ad Albignasego, dedicata alla Sacra Sindone. L’evento si concentrerà su aspetti legati alla spiritualità, alla storia e alla scienza, coinvolgendo i presenti in un approfondimento su questo tessuto famoso in tutto il mondo. La serata prevede interventi e momenti di riflessione aperti al pubblico.

Una serata che sarà all'insegna della spiritualità, della storia, e della curiosità scientifica. È quanto si è organizzato per venerdì 20 marzo, ore 21, presso la Chiesa parrocchiale di san Lorenzo, ad Albignasego. L'evento è reso possibile per la presenza del prof. Giulio Fanti, docente all'Università di Padova, e sindonologo di fama mondiale, che tratterà il tema della Sacra Sindone anche alla luce delle sue ultime scoperte scientifiche. Saranno mostrate molte slide, e sarà anche esposta una copia della Sindone in grandezza naturale.

