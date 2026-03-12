Senzatetto nell’ex fabbrica Ultimatum per sgomberare

Un senzatetto che si era insediato nell’ex fabbrica ha ricevuto un ultimatum di tre settimane per sgomberare l’area. L’uomo dovrà rimuovere le proprie cose e lasciare il sito, che per anni è stato utilizzato come accampamento di fortuna con strutture di lamiere e cemento. La scadenza è stata comunicata dalle autorità competenti.

Tre settimane di tempo per raccogliere le proprie cose e abbandonare quella che, per anni, è stata una baraccopoli fatta di lamiere e cemento. L’ultimatum per i senzatetto che occupano l’ex comparto Salcim-Gallay Mauser di via Mochi scadrà ufficialmente domenica. La nuova proprietà, la società Fpr Gess Solution srl di Busto Garolfo vuole che l’area, dietro allo scalo ferroviario, debba essere liberata per permettere l’avvio definitivo dei lavori di bonifica e rilancio, salvo proroghe dell’ultimo momento che potrebbero essere stabilite in queste ore per gestire eventuali criticità sociali. L’imperativo è arrivato ventuno giorni fa, un preavviso necessario per gestire una situazione complessa a due passi dalla stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senzatetto nell’ex fabbrica. Ultimatum per sgomberare Articoli correlati Leggi anche: Rogo nell’ex fabbrica abbandonata. Salvati dal fuoco quattro senzatetto: "L’edificio va messo in sicurezza" Leggi anche: Ostia, l'ultimatum del Comune: "Sgomberare diciotto lidi" Approfondimenti e contenuti su Senzatetto nell Discussioni sull' argomento Senzatetto nell’ex fabbrica. Ultimatum per sgomberare; Blitz nell’edificio Scovati droga e quattro ’abusivi’. Senzatetto si rifugiano nell'ex Foro boario abbandonato: 12 denunciati dopo il blitz notturno e lo sgomberoPADOVA - Dodici persone senza dimora sono state denunciate dopo un blitz della polizia all'interno dell'ex Foro Boario di corso Australia, divenuto un ricovero di fortuna. ilgazzettino.it Rogo nell’ex fabbrica abbandonata. Salvati dal fuoco quattro senzatetto: L’edificio va messo in sicurezzaEx Nymco, edificio abbandonato da anni a confine tra Cormano e Milano. Una struttura di tre piani, che continua a ospitare disperati in cerca di riparo dal freddo e dal maltempo. Ieri in tarda ... ilgiorno.it Senzatetto si rifugiano nell'ex Foro boario abbandonato: 12 denunciati dopo il blitz notturno e lo sgombero - facebook.com facebook