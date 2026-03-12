Senza Ambra di dubbio | la voce come identità a Villa Lazzaroni

Cosa: Lo spettacolo teatrale Senza Ambra di dubbio – Sono la mia voce, di e con Ambra Cianfoni.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma. Dal 20 al 22 marzo 2026.. Perché: Un viaggio onirico e poetico che esplora il potere trasformativo della voce e il recupero della propria identità.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta profondamente evocativa con il debutto di Senza Ambra di dubbio – Sono la mia voce, in scena al Teatro di Villa Lazzaroni dal 20 al 22 marzo 2026. L’opera, scritta e interpretata da Ambra Cianfoni, si presenta come un ibrido affascinante tra drammaturgia contemporanea e dimensione fiabesca, dove la parola si fonde con il canto e il movimento coreografico per indagare le radici dell’io. 🔗 Leggi su Ezrome.it

