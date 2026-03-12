Selvaggia Lucarelli, che dal 17 marzo si unisce alla squadra di opinionisti del Grande Fratello Vip, ha commentato in modo diretto l’ultimo Festival di Sanremo, affermando che era di destra. Ha anche parlato dello scandalo che riguarda Alfonso Signorini, sostenendo che non avrà ripercussioni sul reality. Le sue parole sono arrivate in un contesto di confronto su eventi recenti nel mondo dello spettacolo italiano.

Selvaggia Lucarelli, che dal 17 marzo entra a far parte della squadra di opinionisti del Grande Fratello Vip, ha commentato con schiettezza sia sull'ultimo Festival di Sanremo che sullo scandalo riguardante Alfonso Signorini. Intervistata da Repubblica, Lucarelli ha risposto con ironia al caso di Corona, affermando che, al contrario di danneggiarlo, questo scandalo avrà effetti positivi sul programma.

© Lawebstar.it - Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip”

Noi di motivi per amare già questo trio ne abbiamo mille Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli vi aspettano da martedì 17 marzo in prima serata su #Canale5 e su Mediaset Infinity con #GFVIP - facebook.com facebook

