Selvaggia Lucarelli si prepara a entrare come opinionista nel nuovo Grande Fratello Vip su Canale 5. La giornalista ha annunciato che il pubblico avrà molte ragioni per seguire il programma, prevedendo un grande successo. La sua presenza viene vista come un elemento di interesse per lo show, che si appresta a tornare in televisione con molte aspettative.

Selvaggia Lucarelli è al settimo cielo per lo sbarco su Canale 5 come opinionista del Grande Fratello Vip. E prevede un boom di ascolti anche grazie a Fabrizio Corona. Martedì 17 marzo, con raddoppio al venerdì, il reality di Canale 5 riaprirà le porte con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione e opinioniste Lucarelli e Cesara Buonamici. Grande interesse dopo il caso mediatico e giudiziario scatenato dalla rivelazioni di Corona a Falsissimo. Raggiunta da Repubblica, la (ex?) giudice di Ballando con le Stelle commenta le accuse di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini: Oh ma il Grande Fratello non è un concorso statale, non sono le... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SELVAGGIA LUCARELLI PREVEDE IL BOOM DEL GFVIP: “TUTTI VORRANNO VEDERE”

