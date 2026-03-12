Sei Nazioni | Italia ora il Galles per la storia Quesada | Ormai abituati a gestire questa pressione

Gli azzurri sono pronti a sfidare il Galles nell'ultima giornata del Sei Nazioni, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato di sempre nel torneo. Il ct annuncia tre cambi di formazione e sottolinea che la vittoria contro l’Inghilterra non influisce sulla partita imminente. Quesada afferma che ormai la squadra è abituata a gestire questa pressione, senza offrire altri dettagli.

L’Italia per la storia: vincere sabato contro il Galles significherebbe concludere il miglior Sei Nazioni di sempre con tre vittorie su cinque. Per farlo, però, bisogna espugnare Cardiff, e nonostante gli Azzurri partano favoriti il c.t. Gonzalo Quesada vuole mantenere tutti con i piedi per terra: “Contro l’Inghilterra abbiamo fatto la storia, ma il passato non conta niente. Col Galles sarà durissima perché sono obbligati a vincere e non avranno altre opportunità essendo l’ultima giornata, e contro Scozia e Irlanda hanno dimostrato di essere competitivi”. Il match di Cardiff ribalta le gerarchie, perché l’Italia si presenta da superfavorita, un ruolo non così congeniale agli Azzurri, che però vengono da due vittorie consecutive contro i gallesi: “Ormai siamo abituati a gestire questa pressione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

