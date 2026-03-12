Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Zumrut incalza Osman affinché uccida suo marito e lui le rivela che intende sostituire uno dei medicinali con un veleno, contando sul fatto che sarà l’infermiera a iniettarglielo. Efe segue la polizia durante la perquisizione della casa dell’insegnante Nuray, dove vengono trovati numerosi documenti falsi, parrucche, passaporti e persino un’arma non registrata. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 90 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 12 marzo in streaming | Video Mediaset

