Seggio referendum spostato il caso | Disagio conosciuto ed evitabile

Le opposizioni nel consiglio comunale di Cadelbosco Sopra criticano la decisione dell’amministrazione di spostare il seggio referendario da Villa Argine a Cadelbosco Sotto, definendo il disagio causato come evitabile e già conosciuto. La modifica riguarda il prossimo voto sulla riforma della giustizia e ha suscitato reazioni da parte di chi ritiene che questa scelta possa creare problemi ai cittadini.

Le opposizioni in consiglio comunale di Cadelbosco Sopra tornano all’attacco della scelta dell’amministrazione locale di trasferire provvisoriamente il seggio elettorale di Villa Argine, accorpandolo a quello di Cadelbosco Sotto per il prossimo voto referendario sulla riforma della giustizia. "Abbiamo effettuato un accesso agli atti relativi alla vicenda – interviene Marco Piccinini, capogruppo di Cadelbosco Libera – riscontrando che già nel luglio dello scorso anno il comando provinciale dei carabinieri aveva segnalato, con atto scritto, dei problemi di ospitalità per le forze dell’ordine incaricate del servizio di vigilanza e ordine pubblico ai seggi, riferendosi alla situazione delle ex scuole di Villa Argine, ritenute inadeguate a causa di problemi strutturali emersi nel tempo e degli spazi interni particolarmente angusti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

