Secondo voi la guerra in Iran finirà presto?

La guerra in Iran continua a coinvolgere diverse fazioni e regioni, con scontri che si protraggono ormai da settimane. Le forze governative e i gruppi ribelli si fronteggiano in diverse aree del paese, mentre le notizie che circolano indicano che le operazioni militari sono ancora attive. Non ci sono indicazioni ufficiali su una possibile conclusione a breve termine del conflitto.