Secondo voi la guerra in Iran finirà presto?
La guerra in Iran continua a coinvolgere diverse fazioni e regioni, con scontri che si protraggono ormai da settimane. Le forze governative e i gruppi ribelli si fronteggiano in diverse aree del paese, mentre le notizie che circolano indicano che le operazioni militari sono ancora attive. Non ci sono indicazioni ufficiali su una possibile conclusione a breve termine del conflitto.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, entro poche settimane","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, durerà a lungo","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Articoli correlati
Guerra in Iran, missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”. Trump: “Guerra finirà presto. Iran colpito duramente”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.
Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Trump: “Guerra finirà presto. Iran colpito duramente”. Macron: “Capacità militari di Teheran non sono azzerate”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.
I video falsi sulla guerra Iran-Israele
Una selezione di notizie su Secondo voi la guerra in Iran finirà...
Temi più discussi: Anche voi vi sentite catapultati nel 2022? La guerra in Iran rimette in discussione la sicurezza energetica europea; Londra, Berlino e Roma a lavoro per proteggere le navi a Hormuz Nuovi missili contro Tel Aviv; Iran, Trump: guerra verso la fine; Guerra in Medio Oriente, le associazioni iraniane di Torino furiose per il sit-in contro l'attacco Usa: Noi in festa, voi con il regime.
Il disordine, la guerra e il grande vuoto politico del nostro tempoDal 7 ottobre 2023 le vecchie categorie di giudizio non bastano più, ma le nuove non esistono ancora. Queste, come insegnerebbe Gramsci, sono le fasi più pericolose per tutti noi. La politica che manc ... ilfoglio.it
La Seconda Guerra MondialeTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Poche volte è capitato nella storia che due eventi di così grande portata si siano ... corriere.it
Secondo Rfi ci sono problemi tra Roma e Napoli per i tunnel storici. L’Autorità dei Trasporti assolve il treno a due piani, ma il Tar non è d’accordo. I giudici amministrativi chiedono sia motivato adeguatamente il sì al convoglio transalpino facebook
Secondo La Gazzetta, la #Juve punta i fari su Bendeguz #Kovacs, il nuovo talento dell' #AZAlkmaar Per strappare il giovane attaccante agli olandesi potrebbe bastare un'offerta di circa 5 milioni di euro I bianconeri accelerano per battere la concorrenza x.com