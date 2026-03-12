Barbara Alberti ha commentato le critiche alla canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitrice di Sanremo 2026, definendola innocente e affermando che se il femminismo si riduce a queste polemiche, si dovrebbe tornare al maschilismo. Le discussioni attorno al brano continuano a essere molto vive, con opinioni contrastanti che si susseguono sui social e sui media.

Non si placano le critiche nei confronti di “Per sempre sì”, la canzone con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. La questione tiene banco anche nei talk show televisivi, come “Vita in diretta”. Lo scorso 9 marzo tra gli ospiti Barbara Alberti ha commentato le polemiche femministe alla canzone sanremese, ritenuta un manifesto di patriarcato e, in alcuni casi, di un amore tossico e presupposto di violenza sulle donne. La scrittrice e giornalista ha osservato: “Quando noi nonne e bisnonne lottavamo per i diritti delle donne lottavamo per la libertà d’espressione, non solo per le donne”. E ancora: “Che si possa censurare una canzone come se fosse un editto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se il femminismo è questo, torniamo al maschilismo”. Barbara Alberti ‘difende’ “Per sempre sì” di Sal da Vinci dalle critiche: “È una brutta canzone innocente”

Femministe contro Sal Da Vinci e "Per sempre sì", Barbara Alberti furiosa in tv: "Torniamo al maschilismo"Femministe sul piede di guerra contro Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, e il suo brano "Per sempre sì".

"Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio della camorra": Cazzullo stronca Sal Da Vinci, i social si infiammanoPer il giornalista piemontese è "la canzone più brutta della storia di Sanremo, a essere generosi una canzone di Checco Zalone"

«C'è troppo moralismo. Meglio tornare al maschilismo». Barbara Alberti difende Sal Da Vinci

Femministe contro Sal Da Vinci e Per sempre sì, Barbara Alberti furiosa in tv: Torniamo al maschilismoNuove polemiche sul brano di Sal Da Vinci a Sanremo. Contro le femministe si è schierata Barbara Alberti: il motivo e il paradosso che ha invocato

Barbara Alberti: «Le donne sono fortunate a non avere l'erezione. Gli uomini sono in crisi e quando il padrone perde il potere, ti ammazza»«Noi donne siamo fortunate, non abbiamo l'erezione». Barbara Alberti non perde l'ironia, nonostante il periodo difficile che le donne stanno attraversando. Il suo ultimo libro, Tremate, tremate.

"Per sempre sì" di Sal Da Vinci «È una canzonaccia!» Barbara Alberti si prepara a essere tra gli opinionisti di #Canzonissima #VitaInDiretta #Sanremo2026 #SanremoTop

