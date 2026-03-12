Se cercavate un segno per rispolverare il maculato nell' armadio eccolo qui

Sul red carpet di Beverly Hills, Sofia Vergara ha attirato l’attenzione con un look che ha fatto parlare di sé. La attrice ha scelto di indossare un abito maculato, puntando tutto sulla sua presenza scenica. La scena si è concentrata sulla sua figura, mentre sfoggiava il vestito davanti alle telecamere e alle fotografie dei presenti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sull’evento.

Sul red carpet di Beverly Hills, Sofia Vergara ha deciso di prendersi tutta la scena con un solo sguardo. L'occasione è il gala An Unforgettable Evening 2026, serata benefica a sostegno della ricerca sul cancro al seno. Qui la star di Modern Family ha sdoganato una volta per tutte il ritorno dell'animalier in versione couture. Avvolta in un abito leopardato firmato Oscar de la Renta, l'attrice ha confermato che la tendenza "mob wife" non è solo un fenomeno passeggero dei social, ma una vera dichiarazione di potere e femminilità. Animalier ieri e oggi: la tendenza che non passa mai di moda.