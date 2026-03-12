Dai residenti di via XXV Aprile a Torre del Lago arriva l’ennesima segnalazione riguardante le criticità legate alle strade del quartiere. Quando piove, una parte della strada si allaga facilmente, creando disagi e difficoltà di circolazione. La situazione si ripete spesso, e i residenti chiedono interventi per risolvere il problema che si ripresenta con le piogge.

Dai residenti di via XXV Aprile, a Torre del Lago, arriva l’ennesima segnalazione che "descrive una situazione che merita attenzione e rispetto: quando ogni pioggia trasforma una strada in un bacino d’acqua, con ristagni dovuti all’assenza di una vera fognatura bianca e con tombini che non riescono a far defluire l’acqua, è evidente che esiste un problema infrastrutturale che deve essere affrontato". A dichirarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alberto Pardini. "Il problema è importante – prosegue Pardini – e non riguarda solo il disagio legato agli allagamenti, ma anche aspetti di sicurezza e vivibilità quotidiana: l’assenza di marciapiedi costringe i residenti a camminare sulla carreggiata, proprio dove l’acqua ristagna di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Se basta un po’ di pioggia per allagare una strada"

Articoli correlati

Trasporti a Napoli, Ditto: “Basta una pioggia e salta tutto!”NAPOLI – “Se basta una pioggia per far emergere chiusure improvvise, trasporti irregolari e strade che diventano impraticabili, tanto nel traffico...

Adriatica interrotta. Una pioggia di sassi su strada e ferroviaPoco prima della mezzanotte di sabato, a Pesaro, una frana ha invaso la carreggiata della Statale Adriatica, in direzione Fano.

Cute girl swaps bodies with cold CEO, causing him to fall in love!#cdrama

Approfondimenti e contenuti su Se basta un po' di pioggia per allagare...

Discussioni sull' argomento Se basta un po’ di pioggia per allagare una strada; Buca mortale in via Pecori Giraldi, pneumatico squarciato e auto in panne: e se fosse capitato a un motorino?; Meteo Piemonte: settimana tra anticiclone e qualche pioggia. Nel weekend veloce fronte da nord-ovest; Non basta la pioggia di luglio con il record nel Bellunese: le risorse d’acqua sono in calo.

"Basta con l'immagine di una Sicilia insanguinata, basta con gli stereotipi su una terra che ha il diritto di comunicare soprattutto i suoi valori" Oggi, 12 marzo, Giuseppe Fiorello compie 57 anni. Dai primi passi nel mondo dello spettacolo ai ruoli che lo hanno co - facebook.com facebook

Rolfo al Festival della Felicità, basta guardare la vita dai cellullari. Dal 13 al 17 marzo a Torino, show con Generali sold out all'Inalpi Arena #ANSA x.com