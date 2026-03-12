Scuole paritarie accertamenti | docenti ed ATA senza retribuzione in cambio di punteggio

Nel 2025, l’Inps ha condotto accertamenti nelle scuole private paritarie e ha riscontrato irregolarità contributive e lavorative per un totale di circa 1,7 milioni di euro tra contributi non versati e sanzioni. I controlli hanno coinvolto docenti e personale ATA, evidenziando situazioni in cui il lavoro svolto non è stato retribuito, in cambio di punti o punteggi per procedure di valutazione.

Nel corso del 2025 l'attività ispettiva dell'Inps nelle scuole private paritarie ha portato alla luce irregolarità contributive e lavorative per circa 1,7 milioni di euro tra contributi non versati e sanzioni. Il dato emerge dal bilancio delle verifiche presentato dal direttore regionale dell'istituto, Sergio Saltalamacchia, durante un incontro nella sede dell'Inps.