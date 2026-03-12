Scuola vetro a Malamocco | via libera per laboratori e verde

A Malamocco, nella zona di Bassanello, è stato approvato il progetto di una scuola internazionale dedicata alla lavorazione del vetro. La struttura ospiterà laboratori specifici e spazi verdi, segnando un intervento significativo nel quartiere. La realizzazione della scuola è stata autorizzata e il via libera è arrivato recentemente, portando avanti il piano di sviluppo previsto per l’area.

Una nuova scuola internazionale dedicata alla fusione del vetro vedrà la luce a Malamocco, nella località di Bassanello. Il progetto della fondazione Berengo ha ottenuto il via libera dal consiglio comunale per realizzare laboratori e residenze per artisti su un terreno di proprietà della stessa fondazione. L'approvazione riguarda una variante urbanistica che trasforma un'area di circa 4.100 metri quadrati in un polo culturale legato alla tradizione muranese. L'intervento prevede la costruzione di una residenza collettiva da 1.200 metri lordi e spazi verdi estesi, con un contributo straordinario versato al comune che ammonta a oltre 235 mila euro.