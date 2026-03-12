Una scuola nel sud dell’Iran è stata colpita da un bombardamento, con le autorità iraniane che accusano gli Stati Uniti di aver effettuato l’attacco, definendolo un errore di mira. La notizia ha generato scalpore a livello internazionale, coinvolgendo direttamente le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Le fonti ufficiali iraniane confermano l’attacco e l’accusa, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Il panorama geopolitico internazionale è scosso da una notizia di gravità inaudita che arriva direttamente dalle stanze del potere di Washington e dai deserti del sud dell’Iran. Un’indagine interna condotta dal Pentagono ha ufficialmente confermato che il tragico bombardamento avvenuto il 28 febbraio 2026 contro una scuola elementare femminile a Minab è stato causato da un errore di mira delle forze militari degli Stati Uniti. La notizia, inizialmente trapelata attraverso fonti qualificate citate dal New York Times, squarcia il velo di incertezza che avvolgeva l’episodio, trasformando una strage di civili in un caso diplomatico e umanitario senza precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scuola bombardata in Iran, arriva la conferma: “Sono stati gli americani. Errore di mira”

Articoli correlati

A quanto pare, sono stati gli americani a bombardare la scuola in Iran dove sono morte oltre 150 bambineLe indagini ufficiali sono ancora in corso sul bombardamento che ha colpito la scuola elementare femminile di Minab, in Iran.

Scuola bombardata in Iran, Nyt: “Potrebbero essere stati gli Usa a colpirla”(Adnkronos) – Il raid dello scorso 28 febbraio contro la scuola elementare femminile di Minab, nel sud dell'Iran, che ha provocato la morte di oltre...

Altri aggiornamenti su Scuola bombardata in Iran arriva la...

Temi più discussi: Scuola bombardata in Iran, Reuters: Secondo investigatori possibile coinvolgimento Usa; Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: Probabile responsabilità degli Stati Uniti; Il giallo della scuola colpita in Iran: perché l'ammissione del regime è un falso da 6 milioni di views; Iran, la scuola di Minab è stata bombardata dagli Stati Uniti.

La scuola di Minab è stata bombardata dagli Stati Uniti, dicono i militari. Avevano mappe non aggiornateLo dicono i primi risultati dell'indagine militare in corso sulla strage, verificati dal New York Times. Sono morte 175 persone, quasi tutte bambini ... dire.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Scuola bombardata in Iran, Reuters: 'Secondo investigatori possibile coinvolgimento Usa' ... tg24.sky.it

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook

Dalla Champions... alla League One. L’incredibile errore di un tifoso del Barcellona x.com