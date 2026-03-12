Il Papa ha deciso di cambiare le nomine all’interno della curia romana, annunciando che una figura di rilievo lascerà il suo incarico dopo tredici anni. Si tratta di un intervento che coinvolge direttamente la gestione della Chiesa cattolica e il funzionamento delle sue strutture. La decisione rappresenta un momento di svolta per il Vaticano e le sue gerarchie.

Il panorama delle nomine ecclesiastiche segna oggi un passaggio di testimone storico e carico di significato per la curia romana e per l’intera Chiesa cattolica. Dopo oltre un decennio dedicato al servizio diretto verso i più bisognosi per conto del pontefice, il cardinale Konrad Krajewski si appresta a lasciare il suo incarico in Vaticano per tornare nella sua terra d’origine. Papa Leone ha infatti deciso di affidargli la guida dell’arcidiocesi metropolita di?ód?, in Polonia, determinando così un cambiamento profondo nei vertici del Dicastero per il Servizio della Carità. Questa decisione non rappresenta soltanto un normale avvicendamento... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossone in Vaticano, il Papa cambia tutto: “Via dopo 13 anni”

Articoli correlati

Celtic cambia tutto! Via Nancy, scossone in panchina per il club scozzese. Cosa sta accadendoLa notizia era nell’aria, ma la tempistica e la modalità hanno colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori.

Papa Leone XIII restituisce la Bibbia di Borso d’Este al Vaticano dopo 555 anni**La Bibbia di Borso d’Este, un’opera unica nel suo genere, torna al Vaticano per essere mostrata al Papa.