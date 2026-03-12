Gli scienziati dell’Università di Leida hanno sviluppato un nuovo antibiotico chiamato EVG7, che si rivela efficace contro il batterio intestinale Clostridioides difficile. Questo farmaco promette di eliminare le infezioni intestinali associate a questa infezione e di preservare il microbioma naturale. La scoperta rappresenta un passo avanti nella lotta contro le infezioni batteriche intestinali.

Gli scienziati dell’Università di Leida hanno messo a punto un antibiotico innovativo, chiamato EVG7, in grado di combattere efficacemente il batterio intestinale Clostridioides difficile (C. difficile) con una singola dose molto bassa. Oltre a eliminare l’infezione, EVG7 riduce significativamente il rischio di recidive, un problema comune con i trattamenti attuali. I risultati sono stati pubblicati su Nature Communications. Clostridioides difficile è un batterio intestinale particolarmente resistente, capace di provocare diarrea grave e infiammazione intestinale. L’infezione colpisce soprattutto anziani e persone con difese immunitarie compromesse. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Scoperto un super antibiotico, elimina le infezioni intestinali e salva il microbioma

