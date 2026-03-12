Scopelliti il progetto sul lavoro che fa clamore e un ritorno che crea tensioni

Giuseppe Scopelliti ha presentato un progetto chiamato ‘1000 occupati nessuno escluso’, basato sulle iniziative dei bandi Obiettivo Occupazione e sull’uso dei fondi del Decreto Reggio. La proposta ha generato forti reazioni tra chi la sostiene e chi la critica, creando tensioni tra diversi gruppi politici e sociali. La discussione si è accesa nel contesto delle recenti iniziative per il rilancio occupazionale.

La Lega calabrese si divide sulle misure per l'occupazione che l'ex sindaco ha presentato mettendo insieme Reggio Futura e il logo del partito: malumori manifestati anche a Durigon nel direttivo regionale Giuseppe Scopelliti scende in campo e crea scompiglio. Il progetto ‘1000 occupati nessuno escluso’, dichiaratamente figlio dell'esperienza dei bandi Obiettivo Occupazione ideati dall'ex sindaco e con l'invito a rianimare i fondi perenti del Decreto Reggio, ha suscitato reazioni prima e dopo l'evento di presentazione di sabato scorso. Dal ritorno in piazza Duomo al progressivo impegno con il centrodestra. e la... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

