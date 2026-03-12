Scontro tra auto in via Bachelet donna ferita e traffico in tilt

Questa mattina, in via Bachelet, una Fiat Punto e un Suv Mercedes sono entrati in collisione, causando ferite a una donna e creando disagi al traffico. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per gestire la circolazione. L’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre i dettagli sulle cause non sono stati comunicati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale con feriti questa mattina in via Bachelet, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Punto e un Suv Mercedes. L’impatto tra le due vetture è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Ad avere la peggio è stata una donna che viaggiava a bordo della Fiat Punto. La ferita è stata assistita dal personale del 118 e successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, al momento, sono al vaglio dei sanitari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

