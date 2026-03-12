Scontro politico sulla cucina dell' ospedale di Lanciano il consigliere Prospero | A Vasto servizio esternalizzato dal centrosinistra

Lo scorso fine settimana, l’ospedale Renzetti di Lanciano ha visto la chiusura della cucina, decisa dai carabinieri del Nas a causa di criticità igienico-sanitarie rilevate durante un controllo. La decisione ha generato un acceso dibattito politico tra i rappresentanti locali, con il consigliere Prospero che ha accusato il centrosinistra di aver esternalizzato il servizio a Vasto. La questione rimane al centro delle discussioni pubbliche.

Il consigliere regionale attacca il sindaco Menna, evidenziando che risale al 2016 la decisione di non preparare più i pasti al San Pio