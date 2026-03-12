Scontro Meloni-Schlein | Io insultata ma l’offerta resta valida Posi la clava

Durante un confronto pubblico, la premier ha affermato di essere stata insultata, ma ha ribadito che l’offerta rimane valida. La segretaria dei Democratici ha risposto chiedendo di mettere fine alle polemiche e di “posare la clava”. La discussione tra le due si è svolta in un clima di tensione, con dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Nuovo scontro tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein. Dopo aver auspicato confronto e unità sulla politica internazionale durante le sue comunicazioni in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio ha scritto una nota attaccando le opposizioni per i toni usati: «Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. “Serva”, “ridicola”, “imbarazzante”, “pericolo per l’umanità”, “persona che striscia per non inciampare” e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell’opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

BOTTA E RISPOSTA MELONI-SCHLEIN SUL CAROVITA

