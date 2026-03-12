Scontro fra consiglieri di maggioranza sugli Asacom Milazzo | Meri interessi di bottega

Nel corso del Consiglio comunale si sono verificati scontri tra consiglieri di maggioranza riguardo a una modifica del regolamento sugli Asacom, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione che supportano gli studenti disabili nelle scuole. La discussione, iniziata prima dell'apertura dei lavori ufficiali, ha evidenziato tensioni tra i membri della maggioranza, con alcuni che hanno accusato altri di interessi di bottega.

Il sindaco Lagalla e l'assessore Tamajo: "Presto in Aula la modifica al regolamento per consentire agli operatori di recuperare le ore". Il capogruppo Fdi: "Renziani mascherati da uomini di centrodestra preannunciano fantomatiche proposte come se fossero frutto dell'impegno di un singolo". Chinnici (Lavoriamo per Palermo): "Nota che qualifica chi l'ha scritta e ne certifica l'evidente difficoltà" Una modifica al regolamento sugli Asacom, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che prestano servizio di supporto ai disabili nelle scuole produce schermaglie nella maggioranza in Consiglio comunale già prima dell'approdo in Aula.

