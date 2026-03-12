A Pesaro, in Piazza Redi, si è verificato uno scontro a coltelli che ha provocato grande preoccupazione tra i residenti. La collina del quartiere Muraglia è stata teatro di un episodio violento che ha coinvolto più persone. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini. La piazza, di solito frequentata quotidianamente, si trova ora sotto osservazione per la sicurezza pubblica.

La zona di Piazza Redi a Pesaro, storicamente cuore pulsante del quartiere Muraglia, si trova al centro di una nuova ondata di allarme per la sicurezza pubblica. Dopo i tentati furti presso il negozio del barbiere Pippo e la palestrina limitrofa, si è verificato un violento scontro armato in Via Barilari che ha scosso i residenti. I consiglieri della lista Ascoltiamo Pesaro chiedono urgentemente l’installazione di telecamere e un rafforzamento dei controlli per evitare che la situazione degeneri come accaduto con la precedente baby gang. L’incidente più grave è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando due uomini sotto i trent’anni hanno iniziato a litigare urlando, uno con un coltello e l’altro con una bottiglia di vetro rotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a coltelli a Pesaro: allarme rosso in Piazza Redi

