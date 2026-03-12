Sconcerto per la morte di Giuliano Franzoni | lascia nel dolore moglie e figlie

A Serle, la comunità piange la scomparsa di Giuliano Franzoni, 64 anni, morto mentre manovrava un trattore nel campo davanti al suo locale. L’incidente ha causato grande shock tra amici e familiari, lasciando nel dolore la moglie e le figlie dell’uomo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio, senza che ci siano ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’accaduto.

Morto nel campo davanti al suo locale, schiacciato dal trattore che stava manovrando. Sgomento e dolore a Serle per la tragica morte di Giuliano Franzoni, 64 anni. Ristoratore conosciutissimo e amatissimo in paese e non solo: insieme ai familiari gestiva l’Osteria Antica Fornace, in località Bornidolo, celebre per i piatti tipici della cucina bresciana, tra cui lo spiedo. Lascia la moglie Kinga Badon e le figlie Anna e Agnese. Già fissata la data del funerale: sarà celebrato alle 15 di venerdì 13 marzo nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli. “Una persona molto accogliente”; “un uomo buono e un gran lavoratore: sincero e onesto”: così Giuliano Franzoni viene ricordato nelle centinaia di messaggi di cordoglio apparsi suo social. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

