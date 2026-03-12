Sci di fondo Ansgar Evensen vince la sprint tc di Drammen Davide Graz si spinge in semifinale cade Klaebo

Ansgar Evensen ha vinto la sprint a tecnica classica di Drammen, seconda vittoria in questa stagione. Davide Graz si è qualificato per la semifinale, mentre il norvegese Klaebo è caduto durante la gara. La competizione si è svolta su un percorso di 1,5 chilometri con diversi ostacoli tecnici, attirando l'attenzione degli appassionati di sci di fondo.

Il norvegese Ansgar Evensen conquista il successo nella decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la sprint in tecnica classica di Drammen, in Norvegia, vede il trionfo del padrone di casa, che precede il ceco Jiri Tuz e l'altro norvegese Kristian Kollerud, mentre Johannes Hoesflot Klaebo esce in semifinale a causa di una caduta. In casa Italia si spinge fino al penultimo atto Davide Graz, 10°, mentre si fermano ai quarti Simone Daprà, 18°, Simone Mocellini, 21°, ed Elia Barp, 28°. In finale si impone il norvegese Ansgar Evensen, che taglia il traguardo in 2'31?24, mentre alle sue spalle è un fotofinish a tre a definire gli altri gradini del podio: secondo il ceco Jiri Tuz a 0?31, terzo l'altro norvegese Kristian Kollerud a 0?35, il quale lascia al quarto posto a 0?43 il connazionale Harald Oestberg Amundsen.