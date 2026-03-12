Il leader di un partito politico ha ribadito che l’Italia non intende consentire l’uso di basi statunitensi nel territorio, anche se viene avanzata una richiesta da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. Ha sottolineato che mantenere una relazione con gli Stati Uniti è importante, ma senza compromessi e con dignità. La posizione è stata espressa in una dichiarazione pubblica.

“Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti ma non in modo subaletrno e a testa alta. Meloni ci ha messo 12 giorni a dire che gli attacchi di Israele e Usa erano fuori dal diritto internazionale, ora dice chiaramente no all’uso delle basi in Italia. Lei sostiene che non ce l’hanno chiesta ma il punto è che gli attacchi sono illegali. Dovrebbe dire adesso agli italiani che anche se Trump chiedesse l’uso delle basi lei direbbe di no, perché sarebbe in contrasto con l’articolo 11 della Costituzione. Bisogna stare in una relazione sapendo dire ad alleati quando sbagliano, non riescono a chiedere a Trump di fermarsi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Rtl 102. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: ‘no a uso di basi Usa in Italia anche se Trump lo chiede’

Articoli correlati

Iran, Schlein: "Giusto mandare nave a Cipro ma no a uso basi Italia"Giusto aver mandato una nave a Cipro “perché i trattati chiedono la solidarietà e la protezione dei suoli europei”.

Crisi Iran, Schlein: Non autorizzare uso basi americane in Italia per nessun motivo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 “Noi diciamo no all’autorizzazione alle basi per non appoggiare in nessun modo questa guerra che viola i trattati...

Approfondimenti e contenuti su Schlein 'no a uso di basi Usa in Italia...

Temi più discussi: Iran, Schlein: Giusto mandare nave a Cipro ma bisogna dire no all’uso delle basi militari in Italia; Schlein: serve ora il no del governo all’utilizzo delle basi militari; Schlein: no a uso nostre basi per qualsiasi fine militare; Iran, Schlein: Giusto mandare nave a Cipro ma no a uso basi Italia.

Schlein insiste su cessate il fuoco e no all'uso delle basi USA: dura critica al governoElly Schlein ha chiesto al governo di lavorare per un immediato cessate il fuoco e di escludere l'uso delle basi USA, criticando la gestione politica e la scarsa consultazione con le opposizioni ... notizie.it

Iran, Schlein: Meloni oggi dica no a uso basi per attaccareRoma, 11 mar. (askanews) - 'Noi faremo la nostra parte in Parlamento ma oggi vogliamo sentire cosa risponde a Trump che dice che l'Italia è ... notizie.tiscali.it

Ospite di Giovanna Pancheri a Start la segretaria del Pd Elly Schlein ha accusato Giorgia Meloni di essere subalterna a Donald Trump: "Non hanno detto nulla sui dazi, hanno alzato la spesa militare al 5% come chiesto da Trump, senza preoccuparsi degli eff - facebook.com facebook

Tavolo sulla guerra, Meloni a Schlein: “Il mio appello era sincero. Da voi insulti”. La replica: “Posi la clava” x.com