Giorgia Meloni ha lanciato un appello all’unità che è durato appena due ore, dopo essere stato annunciato con dodici giorni di ritardo. La leader ha rivolto la richiesta senza ulteriori dettagli sulla natura dell’appello, che è stato molto breve e apparso tardivo rispetto ai tempi annunciati. La notizia ha attirato l’attenzione sui tempi e sulla durata dell’iniziativa politica.

“ L’appello all’unità di Giorgia Meloni è durato giusto un paio d’ore ed è arrivato con dodici giorni di ritardo “. Sono le parole pronunciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta questa mattina a Non Stop News su Rtl 102.5, dove ha accusato la presidente del Consiglio di aver vanificato in poche ore l’appello all’unità nazionale lanciato in Aula alla Camera sulle ricadute della crisi in Medio Oriente. “Ho dovuto iniziare il mio intervento chiedendole di posare la clava – ha proseguito Schlein – perché è tornata in lei e ha passato più tempo ad attaccare le opposizioni che a parlare della crisi e delle gravi conseguenze economiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “L’appello all’unità di Meloni è arrivato con 12 giorni di ritardo ed è durato solo 2 ore”

