Schlein e Mantovano | scontro Pd-Governo su guerra e unità

Oggi alle 9.30, su Start, si svolgerà una diretta tra Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L'incontro tra i due è stato annunciato e vedrà un confronto su temi legati alla posizione del partito e alle questioni di attualità politica. La trasmissione sarà trasmessa in diretta.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà ospite in diretta oggi su Start alle ore 9.30 insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. L’incontro si concentrerà sugli sviluppi politici recenti e sulla crisi internazionale in Medio Oriente, analizzando le dinamiche di potere tra opposizione ed esecutivo. Il confronto diretto tra opposizione e governo. Giovanna Pancheri conduce il programma dove la leader Dem interverrà per chiarire la posizione del suo partito riguardo all’appello all’unità lanciato dalla premier Meloni. Schlein ha già dichiarato che tale invito è arrivato con un ritardo di dodici giorni e ha avuto una durata estremamente limitata nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

