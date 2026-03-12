Schlein a Venezia per il No | Riforma giustizia serve a Governo che vuole scegliere i reati da perseguire

Oggi a Venezia, in Campo Santa Margherita, si sono radunate centinaia di persone per ascoltare la segretaria del Partito Democratico, che ha partecipato a un evento pubblico contro la riforma della giustizia. La leader del partito ha affermato che la riforma favorisce il governo, che avrebbe l'intenzione di scegliere i reati da perseguire. La manifestazione si inserisce nella campagna per il No al referendum previsto per marzo.

La segreteria dem in Campo Santa Margherita, centinaia i presenti. A inizio comizio solidarietà ai 37 lavoratori di Marghera licenziati Centinaia di persone oggi pomeriggio in Campo Santa Margherita per la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta a Venezia per un'iniziativa pubblica della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Presente all'incontro anche il segretario regionale e candidato sindaco lagunare del centrosinistra, Andrea Martella. La riforma «serve a un Governo che pensa che prendere un voto in più alle elezioni vuol dire che non devi essere giudicato - ha dichiarato la Schlein -. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Referendum Giustizia, Elly Schlein a Bari: "La riforma serve a Governo che si sente sopra le leggi"Questa mattina, nella sede dell'AncheCinema, si è svolta una manifestazione del Pd pugliese a sostegno del 'No' per il quesito referendario del 22 e... Referendum: Schlein, 'riforma giustizia serve solo al governo, non vogliono essere giudicati'Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Se non è una vera riforma della giustizia, a cosa e a chi serve? Serve al governo, che pensa che prendere un voto in più... Altri aggiornamenti su Schlein a Venezia per il No Riforma... Temi più discussi: Giovedì Elly Schlein a Venezia con Martella per il No al referendum; Sprint per il referendum. In campo Giorgia ed Elly; Schlein: Il governo prema su Trump per fermare la guerra; Partito democratico, Schlein a Torino per il no al referendum rinvia la sfida con Meloni: Batteremo la destra alle Politiche. Iran, Schlein: guerra illegale, Italia non dia basi per attacchiRoma, 12 mar. (askanews) - Per il Pd la guerra in Iran è 'illegale' e bisogna dire chiaramente che non verrà mai data l'autorizzazione all'uso ... notizie.tiscali.it Telefonata Meloni-Schlein, 'aggiornamenti ogni volta che sarà necessario'(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d'accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione, quella che riguarda i ... altoadige.it Mentre Giorgia Meloni al Teatro Franco Parenti di Milano tiene un comizio per il Sì, la segretaria del Pd Elly Schlein parla a Venezia nell’ambito di un'iniziativa a favore del No #Politica - facebook.com facebook #Iran, #Schlein: mi ha telefonato #Meloni “Ci aggiorneremo ogni volta necessario” x.com