Schlein a Meloni | Posi la clava l' Italia non merita la lotta nel fango – Il video

Il 12 marzo 2026, durante un intervento a Roma, una rappresentante politica ha rivolto un appello al presidente del Consiglio, chiedendogli di evitare toni aggressivi e di cambiare approccio in un momento difficile per il paese. La richiesta è stata accompagnata da un invito a non perpetrare una lotta nel fango che danneggia l’Italia, sottolineando la necessità di un comportamento più responsabile.

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2026 "Presidente, posi la clava, non è il caso, nella situazione in cui siamo, in una situazione drammatica, chi la guarda merita uno spettacolo diverso non merita la lotta nel fango in cui vuole portarci". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in Aula della Camera e rivolgendosi alla premier Meloni. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video Giorgia Meloni al Parlamento: «L’Italia non è in guerra, disponibile a tavolo con l’opposizione». La replica: «È succube di Trump» «Sì mi ha chiamato», Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Elly Schlein: “Meloni posi la clava, no alla lotta nel fango”. L’ira di Conte sulle mascherine CovidRoma – Toni accesi, tra Camera e Senato, nelle repliche alle parole della premier Giorgia Meloni sull’Iran e la politica estera.

Leggi anche: Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Schlein a Meloni Posi la clava l'Italia...

Temi più discussi: Guerra in Iran, Elly Schlein critica la posizione di Meloni: Invece di fare la premier, fa la commentatrice; Schlein a Meloni, posi la clava. Chi ci guarda merita spettacolo diverso; Iran, Schlein a Meloni: presidente, posi la clava; Schlein a Meloni, posi la clava. Chi ci guarda merita spettacolo diverso.

Iran, Schlein a Sky TG24: Meloni sta facendo tutto da sola. Noi ci siamo, ma posi clavaLa segretaria del Partito democratico Elly Schlein è ospite oggi di Start, il programma di approfondimento politico di Sky TG24 condotto da Giovanna Pancheri. La leader Dem sarà in diretta dalle ore 9 ... tg24.sky.it

Schlein a Meloni: Posi la clava, l'Italia non merita la lotta nel fangoPresidente, posi la clava, non è il caso, nella situazione in cui siamo, in una situazione drammatica, chi la guarda merita uno spettacolo diverso non merita la lotta nel fango in cui vuole portarci ... ilgiornale.it

"Meloni ci ha messo 12 giorni a dire che gli attacchi di Israele e Usa erano fuori dal diritto internazionale", ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein mdst.it/4bgcOfi - facebook.com facebook

Schlein: "L'appello all'unità della premier è durato due ore". E Meloni risponde: "L'invito resta valido" x.com