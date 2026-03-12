Sccendiamo il cervello | la Brain awareness week torna a Padova tutto il programma

La Brain Awareness Week, giunta alla sua 17a edizione, torna a Padova lunedì 16 e martedì 17 marzo. La manifestazione si svolge nella Sala Paladin di Palazzo Moroni e prevede una serie di seminari divulgativi. Durante l’evento, giovani ricercatori presentano le loro attività e approfondiscono vari aspetti delle neuroscienze. La rassegna è aperta al pubblico e si svolge in presenza nella sede del municipio.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dai piccoli organelli cellulari chiamati lisosomi, che aiutano a mantenere sani i neuroni, agli effetti della microgravità sul cervello, fino alle tecnologie riabilitative che si integrano con il corpo e con la mente, i seminari toccheranno temi affascinanti e diversi. Si parlerà anche di come il cervello elabora il piacere e le esperienze sessuali, delle prospettive della terapia genica nelle malattie neurodegenerative e dell’uso di modelli sperimentali come il moscerino della frutta, che aiutano a comprendere meccanismi fondamentali alla base di patologie complesse. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Brain Gym: il cervello va in palestra e riscopre velocità e concentrazioneLa Brain Gym unisce movimento e compiti cognitivi in un training a doppio compito.

Leggi anche: Brain rot: quando lo scroll ti frigge il cervello. E i ragazzi lo sanno

Una selezione di notizie su Sccendiamo il cervello la Brain...

Salute del cervello, a teatro per promuovere prevenzione e consapevolezzaIl 20 e 21 marzo al Teatro Sociale di Brescia la rassegna Il cervello in scena per ridurre lo stigma sul disagio mentale e informare i cittadini attraverso ... repubblica.it

Benessere del cervello, Censis: Informato solo 10% italianiIl cervello è il centro della nostra persona, ciò che ci permette di esprimere noi stessi ogni giorno, eppure - secondo gli ultimi dati raccolti nell'indagine 'Salute mentale e salute del cervello nel ... adnkronos.com