Scavo a Tabarano | niente resti di Roberta solo rifiuti

La Procura di Lecce ha dato il via a uno scavo sulla scogliera di Tabarano, senza trovare tracce dei resti di Roberta Martucci. Durante l’intervento sono stati individuati solo rifiuti e detriti, ma nessuna evidenza che possa collegarsi alla scomparsa della donna. L’operazione è stata condotta con attenzione, ma al momento non sono stati rinvenuti elementi utili alle indagini.

La Procura di Lecce ha autorizzato uno scavo sulla scogliera di Tabarano, ma nessuna traccia dei resti di Roberta Martucci è stata trovata. L'operazione, svoltasi il 12 marzo 2026, ha rivelato solo materiale di risulta occultato in passato, lasciando aperta la questione della scomparsa della giovane ugentina del 1999. I carabinieri della compagnia di Casarano hanno presenziato alle attività ispettive insieme al procuratore Alfredo Manca. La sorella della ragazza, Lorella Martucci, e i legali Salvatore Bruno e Valentina Presicce sono rimasti sul posto per seguire lo svolgimento delle indagini. Nonostante l'intervento meccanico abbia rimosso un cumulo di pietre sospette indicato da una testimone, non vi è stato alcun ritrovamento umano.