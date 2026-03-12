Scarti nei campi Truffa all’Europa da un milione

I militari della Guardia di Finanza di Treviglio hanno scoperto una società agricola di Brignano Gera d’Adda che, oltre a dedicarsi all’allevamento di suini, ha ottenuto illegalmente più di un milione di euro di contributi a fondo perduto destinati all’agricoltura. L’indagine ha portato all’individuazione di irregolarità nelle richieste di finanziamento e all’utilizzo improprio dei fondi pubblici.

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio hanno individuato una società agricola di Brignano Gera d’Adda, nella Bassa, dedita anche all’allevamento di suini, che ha ottenuto e quindi illecitamente impiegato contributi a fondo perduto per oltre 1 milione di euro. La somma era stata conferita dall’Unione europea mediante il Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale ed erogata dalla Regione Lombardia per promuovere lo sviluppo del settore agricolo e dell’allevamento nel rispetto dei vincoli ambientali. Le attività investigative svolte dalle fiamme gialle hanno consentito di individuare l’allevamento che, una volta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

