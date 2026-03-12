Scandone Avellino Gay tra i convocati della Nazionale 3×3
La squadra di pallacanestro Scandone Avellino annuncia che Flavio Gay è stato convocato per il raduno della Nazionale italiana 3×3 Open Maschile, che si terrà dall’11 al 13 marzo al Centro di Preparazione Olimpica di Roma. La convocazione riguarda il giocatore, che prenderà parte agli allenamenti e alle sessioni di preparazione in vista di eventuali competizioni ufficiali.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Scandone Avellino accoglie con soddisfazione la nuova convocazione di Flavio Gay al raduno della Nazionale italiana 3×3 Open Maschile, in programma dall'11 al 13 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma. Il giocatore biancoverde torna dunque a vestire la maglia azzurra nell'ambito dello stage organizzato dallo staff tecnico guidato dal commissario tecnico Claudio Negri, che ha diramato l'elenco degli atleti chiamati a partecipare alla tre giorni di allenamenti nella capitale. Per Gay si tratta di una conferma importante nel giro della selezione nazionale 3×3, segno della continuità e della qualità del lavoro svolto nelle ultime stagioni.
