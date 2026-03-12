Sbalzati come manichini | il video choc dall' interno del tram deragliato a Milano
Un video diffuso mostra i momenti di forte sbandamento all’interno di un tram a Milano, subito dopo il deragliamento. I passeggeri vengono sbalzati da un lato all’altro dell’abitacolo, incapaci di reagire alla violenza dell’incidente. Le immagini ritraggono le persone che si spostano senza controllo, come manichini mossi dalla forza dell’impatto. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sui motivi dell’incidente.
Passeggeri sbalzati prima a destra e poi a sinistra. Senza la possibilità di opporre resistenza, come manichini in balia della forza d'inerzia. I video delle telecamere interne del tram deragliato in via Vittorio Veneto, a Milano, mostrano l'incidente da un punto di vista ancora inedito: quello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Tram 9 deragliato a Milano, il VIDEO all’interno del Tramlink prima dello schianto, passeggeri ondeggiano per “velocità elevata”
Tram deragliato a Milano, le immagini del disastro: passeggeri sbalzati nelle carrozzeIn pochi secondi cambia tutto: il vagone si inclina, i corpi ondeggiano, qualcuno si aggrappa d’istinto e qualcun altro non fa in tempo.