Sayf a Sanremo | pianto sacrificio e promessa di tre case

La scena si è svolta a Sanremo, dove Sayf ha raggiunto la seconda posizione con il brano Tu mi piaci tanto. L’artista ha rivelato di aver pianto prima dell’esibizione per l’ansia e l’emozione travolgente che lo ha colto nel momento precedente al palcoscenico. La madre Samia ricorda come il figlio abbia lasciato il suo impiego come all’ingrosso nel 2023 per dedicarsi esclusivamente alla musica, spiegandole che quel passo era un investimento necessario per il futuro. Il sacrificio della famiglia e la logica dell’investimento. L’approccio di Adam, nome reale del cantante, verso la sua carriera musicale non nasce da un semplice sogno astratto, ma da una visione pragmatica dei sacrifici richiesti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

